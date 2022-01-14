|
Егор Шарангович забросил шайбу во время встречи «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью Джерси»
Источник материала: ОНТ
Егор Шарангович вернулся на лёд в НХЛ и сразу же забросил шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».
Белорус открыл счёт в поединке, получив шайбу на своей синей линии, на скорости вошел в зону соперника и неотразимо бросил в ближний угол. Для Шаранговича это четвертый гол в четырех матчах подряд. Форвард провел на льду почти 18 минут, совершил три броска и завершил встречу с показателем полезности «-1». Но в итоге «Нью Джерси» проиграл – 2:3.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Егор Шарангович вернулся на лёд в НХЛ и сразу же забросил шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Белорус открыл счёт в поединке, получив шайбу на своей синей...
|
Архив (Разное)