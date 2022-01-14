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Егор Шарангович забросил шайбу во время встречи «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью Джерси»

14.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Егор Шарангович забросил шайбу во время встречи «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью Джерси»

Егор Шарангович вернулся на лёд в НХЛ и сразу же забросил шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Белорус открыл счёт в поединке, получив шайбу на своей синей линии, на скорости вошел в зону соперника и неотразимо бросил в ближний угол. Для Шаранговича это четвертый гол в четырех матчах подряд. Форвард провел на льду почти 18 минут, совершил три броска и завершил встречу с показателем полезности «-1». Но в итоге «Нью Джерси» проиграл – 2:3.

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Егор Шарангович вернулся на лёд в НХЛ и сразу же забросил шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Белорус открыл счёт в поединке, получив шайбу на своей синей...
 
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