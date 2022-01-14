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Все подробности и тайны профессии кинолога. Раскрываем секреты. Развенчиваем мифы

14.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Все подробности и тайны профессии кинолога. Раскрываем секреты. Развенчиваем мифы

Специальный корреспондент «Тревожной кнопки» Валерия Балобина – внутри профессии, которая стоит на страже. Шаг за шагом мы приоткроем секреты, специфику, развеем мифы и докажем: только люди особой воли, характера и чести каждый день надевают «погоны». И начнём мы цикл репортажей с охраны: «партнёрская» профессия, которая требует максимальной выдержки от человека и самого острого нюха у ..зверя.  


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Специальный корреспондент «Тревожной кнопки» Валерия Балобина – внутри профессии, которая стоит на страже. Шаг за шагом мы приоткроем секреты, специфику, развеем...
 
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