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СМИ Казахстана сообщили о пострадавшем в ходе беспорядков белорусе. Ситуацию прокомментировал Посол Беларуси Павел Утюпин

14.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Алматы продолжаются поиски пропавших без вести. На связь до сих пор не вышли семь человек. По данным белорусских дипломатов, во время беспорядков наши соотечественники не пострадали, однако в местных СМИ появилась информация о возможном потерпевшем.

О ситуации с пострадавшим белорусом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин.

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В Алматы продолжаются поиски пропавших без вести. На связь до сих пор не вышли семь человек. По данным белорусских дипломатов, во время беспорядков наши...
 
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