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На пути станции Орша-Центральная упала теплотрасса
Источник материала: ОНТ
Чрезвычайное происшествие случилось в Орше: на железнодорожные пути станции Орша-Центральная упала теплотрасса. Об этом
Это произошло из-за лопнувших бетонных опор. После ЧП движение поездов было остановлено, на место выбыл восстановительный поезд.
Фото: pixabay
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Чрезвычайное происшествие случилось в Орше: на железнодорожные пути станции Орша-Центральная упала теплотрасса. Об этом пишет Сообщество железнодорожников...
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