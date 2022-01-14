На пути станции Орша-Центральная упала теплотрасса

Источник материала: ОНТ

Чрезвычайное происшествие случилось в Орше: на железнодорожные пути станции Орша-Центральная упала теплотрасса. Об этом пишет Сообщество железнодорожников Беларуси.

Это произошло из-за лопнувших бетонных опор. После ЧП движение поездов было остановлено, на место выбыл восстановительный поезд.

Фото: pixabay

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