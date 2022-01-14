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Бассейны, сауна и тренажерный зал: в Михановичах открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

14.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бассейны, сауна и тренажерный зал: в Михановичах открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

Новогодний подарок жителям Миханович. В 10 тысячном агрогородке под Минском открыли многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Здание оборудовано двумя бассейнами, тренажерным залом, комнатой развития, турецкой баней и сауной. Также здесь планируют готовить спортивный резерв по плаванию. Уже скоро откроется отделения водного поло. В этом году особый акцент на развитие Минского района. Будет серьезно решаться вопрос не только строительства социально значимых объектов, но и транспортной инфраструктуры.

Это совместный проект Минской области и предприятия газовой промышленности. Объект – шестой по счету за десятилетнюю историю сотрудничества. Также сегодня новому объекту вручили денежный сертификат на покупку спортивного инвентаря.

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Новогодний подарок жителям Миханович. В 10 тысячном агрогородке под Минском открыли многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Здание...
 
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