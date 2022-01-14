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Бассейны, сауна и тренажерный зал: в Михановичах открылся физкультурно-оздоровительный комплекс
Источник материала: ОНТ
Новогодний подарок жителям Миханович. В 10 тысячном агрогородке под Минском открыли многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс.
Здание оборудовано двумя бассейнами, тренажерным залом, комнатой развития, турецкой баней и сауной. Также здесь планируют готовить спортивный резерв по плаванию. Уже скоро откроется отделения водного поло. В этом году особый акцент на развитие Минского района. Будет серьезно решаться вопрос не только строительства социально значимых объектов, но и транспортной инфраструктуры.
Это совместный проект Минской области и предприятия газовой промышленности. Объект – шестой по счету за десятилетнюю историю сотрудничества. Также сегодня новому объекту вручили денежный сертификат на покупку спортивного инвентаря.
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Новогодний подарок жителям Миханович. В 10 тысячном агрогородке под Минском открыли многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Здание...
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