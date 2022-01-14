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В Минске сильный ветер опрокинул на дорогу объемную композицию

14.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске сильный ветер опрокинул на дорогу объемную композициюМинске сильный ветер опрокинул на дорогу объемную композицию" class="one-news__figure-img">

В результате неблагоприятных погодных явлений в Минске на пересечении Партизанского проспекта с улицей Центральной на дорогу опрокинулась объемная световая композиция МАЗ. Об этом рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

Обошлось без пострадавших, уточнили в ведомстве.

В связи с инцидентом работники ГАИ ограничили движение транспорта по улице Центральной со стороны Партизанского проспекта. Сейчас устраняются последствия. 

Согласно данным МЧС, сильный ветер сохранится до конца 14 января, поэтому жителям следует быть предельно осторожными.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В результате неблагоприятных погодных явлений в Минске на пересечении Партизанского проспекта с улицей Центральной на дорогу опрокинулась объемная световая...
 
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