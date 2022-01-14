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В Минске сильный ветер опрокинул на дорогу объемную композицию
Источник материала: ОНТМинске сильный ветер опрокинул на дорогу объемную композицию" class="one-news__figure-img">
В результате неблагоприятных погодных явлений в Минске на пересечении Партизанского проспекта с улицей Центральной на дорогу опрокинулась объемная световая композиция МАЗ. Об этом
Обошлось без пострадавших, уточнили в ведомстве.
В связи с инцидентом работники ГАИ ограничили движение транспорта по улице Центральной со стороны Партизанского проспекта. Сейчас устраняются последствия.
Согласно данным МЧС, сильный ветер сохранится до конца 14 января, поэтому жителям следует быть предельно осторожными.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В результате неблагоприятных погодных явлений в Минске на пересечении Партизанского проспекта с улицей Центральной на дорогу опрокинулась объемная световая...
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