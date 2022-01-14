Был в наушниках. В Барановичах парень поздно заметил поезд и получил серьезные травмы

Источник материала: ОНТ

В Барановичах рабочий железной дороги утром 13 января обнаружил бесчувственного подростка, лежащего на путях. Мужчина вызвал скорую, после чего 17-летнего парня доставили в больницу. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Оперативники выехали на место. Как выяснилось, подросток шел в колледж, а когда переходил железную дорогу, его задел поезд. Вовремя заметить опасность парню помешала музыка в наушниках.

В результате удара парень упал, травмировал ноги и ударился головой, после чего потерял сознание. Сейчас, уточняют в ведомстве, его жизнь и здоровье вне опасности.

Материалы для проверки инцидента были направлены в органы дознания.

Фото: СК

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