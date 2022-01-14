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Поваленные деревья и сорванные крыши: шторм обрушился на города Беларуси

14.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поваленные деревья и сорванные крыши: шторм обрушился на города Беларуси

Минус сменился плюсом и сильным ветром! Красный уровень опасности объявлен на сегодня по стране. Ветер может разгоняться до 27 метров в секунду.

Обозначение красного уровня опасности говорит о том, что людям лучше всего находиться дома, но даже при этом возможны человеческие жертвы. Поэтому спасатели рекомендуют следовать инструкциям. В Минске последствия непогоды некоторые могли увидеть прямо из своих окон – рухнувшие ограждения, сорванные крыши и парапеты, поваленные деревья и рекламные щиты. Сильный ветер сбивал людей с ног, да так, что без травм, похоже, не обойтись. Пока информации о пострадавших не поступало. Но МЧС сообщает о повреждении шиферных кровель и конструкций на территории Гродненской и Минской областей, а также столицы. Место отдыха минчан на Немиге у Дворца спорта ветер буквально разобрал на запчасти. В регионах тоже не все спокойно.

В Витебске пару суток назад было -20°С. Потом резкое потепление, и сегодня огромные лужи и тротуары превратились в самые настоящие катки. Так что пешеходы вынуждены выходить на дорогу. МЧС на чеку – спасатели готовы выехать по первому звонку. Сейчас просят не подходить ближе 8 метров к оборванным линиям электропередачи и немедленно сообщать о таких фактах в подразделения электрических сетей или по телефону 144.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минус сменился плюсом и сильным ветром! Красный уровень опасности объявлен на сегодня по стране. Ветер может разгоняться до 27 метров в секунду. Обозначение...
 
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