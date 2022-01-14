Тягач с перебитым VIN-номером задержали в Березовском районе

Источник материала: БелТА

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе таможенники задержали седельный тягач с измененным VIN-номером, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.

Грузовик DAF ехал из Польши в Россию. Его остановили на автодороге Р101. Во время таможенного контроля внимание инспекторов привлекли идентификационные номера транспортного средства. Визуально было заметно, что VIN седельного тягача изменен. Это предположение подтвердило заключение эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Тягач 2011 года выпуска оценочной стоимостью более Br137 тыс. изъят.

По факту нарушения таможенного законодательства начат административный процесс по ч.2 ст.15.1 КоАП.-0-