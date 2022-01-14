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Лукашенко: нужно быть патриотом и отстаивать государственный курс
Источник материала: ОНТ
В настоящее время мало быть простым профессионалом, достигая каких-либо результатов – творческих, спортивных или иных, – важно быть патриотом, на публике отстаивать государственный курс и гордиться своей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время приема от имени Президента на старый Новый год,
В ходе своего выступления Глава государства обратился к гостям праздника.
Александр Лукашенко поблагодарил собравшихся за проделанную работу.
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В настоящее время мало быть простым профессионалом, достигая каких-либо результатов – творческих, спортивных или иных, – важно быть патриотом, на публике...
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