﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: нужно быть патриотом и отстаивать государственный курс

14.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко: нужно быть патриотом и отстаивать государственный курс

В настоящее время мало быть простым профессионалом, достигая каких-либо результатов – творческих, спортивных или иных, – важно быть патриотом, на публике отстаивать государственный курс и гордиться своей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время приема от имени Президента на старый Новый год, пишет БЕЛТА.

В ходе своего выступления Глава государства обратился к гостям праздника.

Александр Лукашенко поблагодарил собравшихся за проделанную работу.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время мало быть простым профессионалом, достигая каких-либо результатов – творческих, спортивных или иных, – важно быть патриотом, на публике...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поваленные деревья и сорванные крыши: шторм обрушился на города Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by