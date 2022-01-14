Лукашенко: нужно быть патриотом и отстаивать государственный курс

Источник материала: ОНТ

В настоящее время мало быть простым профессионалом, достигая каких-либо результатов – творческих, спортивных или иных, – важно быть патриотом, на публике отстаивать государственный курс и гордиться своей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время приема от имени Президента на старый Новый год, пишет БЕЛТА.

В ходе своего выступления Глава государства обратился к гостям праздника.

Александр Лукашенко поблагодарил собравшихся за проделанную работу.

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