Снова порывистый ветер – будьте осторожны! Прогноз погоды на 15 января

Источник материала: ОНТ

Атлантический циклон по имени «Эльза» и связанные с ним активные атмосферные фронты принесли в Беларусь сложные погодные условия – сильный порывистый ветер, что привело к чрезвычайным ситуациям. В выходные дни порывистый ветер сохранится. Будьте осторожны и внимательны.





15 января погоду будет определять неустойчивая, влажная воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Она насыщенна густыми полями облачности, осадками в сопровождении сильного порывистого ветра.

В субботу – облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Влажность до 80 процентов. Ветер северо-западный, сильный порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Утром температура воздуха от -1℃ по восточной половине до +1℃ по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках от -1℃ по Витебской области до плюс +2℃ – по Гродненской. К вечеру температура от 0℃ до -2℃.

В воскресенье погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западной половине страны скажется влияние атмосферного фронта, который переместится с Балтики. Облачно с прояснениями. Ночью по крайнему востоку, днем по северо-западной половине страны ожидается снег, мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью -2℃…-7℃, днем -3℃…+2℃. В начале следующей недели сохранится ветреная с осадками погода.

Фото: pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram