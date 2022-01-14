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Президент: мы многое сделали, чтобы летопись белорусской государственности продолжалась

14.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент: мы многое сделали, чтобы летопись белорусской государственности продолжалась

Белорусские граждане на сегодняшний момент сделали много, чтобы летопись государственности продолжалась, а сделают еще больше из-за единства в целях. Об этом Глава белорусского государства Александр Лукашенко сообщил на приеме от имени Президента на старый Новый год, пишет БЕЛТА.

Фото: «Пул Первого»

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Белорусские граждане на сегодняшний момент сделали много, чтобы летопись государственности продолжалась, а сделают еще больше из-за единства в целях. Об этом...
 
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