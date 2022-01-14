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Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин рассказал, есть ли белорусы среди пострадавших во время протестов
Источник материала: ОНТ
В Алматы продолжаются поиски пропавших без вести. На связь до сих пор не вышли семь человек. По данным белорусских дипломатов, во время беспорядков наши соотечественники не пострадали, однако в местных СМИ появилась информация о возможном потерпевшем.
О ситуации с пострадавшим белорусом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин.
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Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин рассказал, есть ли белорусы среди пострадавших во время протестов
В Алматы продолжаются поиски пропавших без вести. На связь до сих пор не вышли семь человек. По данным белорусских дипломатов, во время беспорядков наши...
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