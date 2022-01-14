Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин рассказал, есть ли белорусы среди пострадавших во время протестов

Источник материала: ОНТ

В Алматы продолжаются поиски пропавших без вести. На связь до сих пор не вышли семь человек. По данным белорусских дипломатов, во время беспорядков наши соотечественники не пострадали, однако в местных СМИ появилась информация о возможном потерпевшем.

О ситуации с пострадавшим белорусом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин.

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