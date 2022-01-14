В Минске авто сбило женщину-пешехода

Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске машина наехала на пешехода, пострадавшая была госпитализирована, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 7 утра водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан", двигался в Минске по улице Бачило со стороны улицы Ротмистрова в направлении улицы Селицкого. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход - женщина 1959 года рождения - получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения. На место ДТП выезжали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г.Минска, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходному переходу водитель должен быть предельно внимательным, снижать скорость движения и быть готовым вовремя остановить транспортное средство и уступить дорогу пешеходам. Пешим участникам дорожного движения при переходе проезжей части необходимо убедиться, что выход на дорогу безопасен.-0-