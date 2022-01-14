﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске авто сбило женщину-пешехода

14.01.2022 20:51 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске машина наехала на пешехода, пострадавшая была госпитализирована, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 7 утра водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан", двигался в Минске по улице Бачило со стороны улицы Ротмистрова в направлении улицы Селицкого. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход - женщина 1959 года рождения - получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения. На место ДТП выезжали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г.Минска, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходному переходу водитель должен быть предельно внимательным, снижать скорость движения и быть готовым вовремя остановить транспортное средство и уступить дорогу пешеходам. Пешим участникам дорожного движения при переходе проезжей части необходимо убедиться, что выход на дорогу безопасен.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходному переходу водитель должен быть предельно внимательным, снижать скорость движения и быть готовым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин рассказал, есть ли белорусы среди пострадавших во время протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by