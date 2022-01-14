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Попугай зажигательно станцевал под Бейонсе и заставил всех хохотать. Вы тоже не устоите перед его экспрессией! (ВИДЕО)

14.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Попугай зажигательно станцевал под Бейонсе и заставил всех хохотать. Вы тоже не устоите перед его экспрессией! (ВИДЕО)

Некоторые отличаются завидной активностью и оптимизмом – они с удовольствием копируют голоса и танцуют под музыку. Один такой персонаж попал на видео и заставил интернет хохотать. На видео обратил внимание ridus.ru.

Похоже, пернатому пришелся очень по душе ритмичный трек Бейонсе Crazy in Love, потому что он стал выделывать невероятно энергичные телодвижения. 


Интернет-пользователям пришелся по душе зажигательный танец попугая.

«Меня так обычно только под хард-метал колбасит», «Когда в клубе включили любимую песню твоей подруги, и она ушла вразнос», «Я хочу тусить с этим попугаем и больше ни с кем. Это будет идеальная вечеринка», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

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Некоторые отличаются завидной активностью и оптимизмом – они с удовольствием копируют голоса и танцуют под музыку. Один такой персонаж попал на видео и заставил...
 
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