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Попугай зажигательно станцевал под Бейонсе и заставил всех хохотать. Вы тоже не устоите перед его экспрессией! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Некоторые отличаются завидной активностью и оптимизмом – они с удовольствием копируют голоса и танцуют под музыку. Один такой персонаж попал на видео и заставил интернет хохотать. На видео
Похоже, пернатому пришелся очень по душе ритмичный трек Бейонсе Crazy in Love, потому что он стал выделывать невероятно энергичные телодвижения.
Интернет-пользователям пришелся по душе зажигательный танец попугая.
Фото: pixabay
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Попугай зажигательно станцевал под Бейонсе и заставил всех хохотать. Вы тоже не устоите перед его экспрессией! (ВИДЕО)
Некоторые отличаются завидной активностью и оптимизмом – они с удовольствием копируют голоса и танцуют под музыку. Один такой персонаж попал на видео и заставил...
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