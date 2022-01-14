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Супруги думали, что оплачивают интернет и отдали мошенникам 800 рублей. А вы попались бы на эту ловушку?

14.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Супруги думали, что оплачивают интернет и отдали мошенникам 800 рублей. А вы попались бы на эту ловушку?

Супружеская пара пострадала в результате манипуляций мошенников – молодечненцы лишились 800 рублей. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

К правоохранителям за помощью обратился 51-летний житель Молодечно. По словам мужчины, с его зарплатной карты исчезли финансовые средства. Обнаружил он это, когда жена не смогла заплатить за товар по причине недостатка средств на карте.

В ходе разбирательства мужчина вспомнил, что днем ранее оплачивал услуги доступа в интернет онлайн. Он попросил супругу на своем смартфоне зайти в его личный кабинет интернет-банкинга. Женщина ввела запрос в браузере и перешла по одной из предложенных ссылок, которая оказалась мошеннической. 

Не заподозрив неладного, женщина ввела логин и пароль.

Вскоре выяснилось, что с карты списано 800 белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay

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Супружеская пара пострадала в результате манипуляций мошенников – молодечненцы лишились 800 рублей. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома. К...
 
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