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«Не стоит искать политику там, где ее нет». Спросили у юриста, почему Google получила крупный штраф от МАРТ Беларуси
14.01.2022 21:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Закончилось судебное разбирательство между Google и МАРТ. Верховный суд
В чем была суть конфликта
Напомним предысторию. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси начало расследование в отношении американской корпорации еще в 2019 году.
Летом 2021 года
— Указанные практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска. Впоследствии данные практики могут привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений, к ограничению стимулов конкурентов к разработке приложений для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android и препятствуют дальнейшему развитию рынка.
Тогда же корпорация получила крупный штраф — 1 миллион 466 тысячи рублей (почти $ 570 тысяч). Однако Google это не устроило — и юристы компании подали апелляцию в Верховный суд с просьбой признать это решение недействительным. А на днях высшая судебная инстанция отказала корпорации и обязала ее выплатить штраф.
«Не стоит искать политику там, где ее нет»
Этот судебный спор госорганов с международными корпорациями уровня Google — первый случай в истории белорусской судебной системы на памяти специалистов юридической группы
Зачем МАРТу понадобилось судиться с Google? Специалисты объясняют: действия ведомства и государства направлены на то, чтобы на белорусском рынке появлялся более качественный и доступный для потребителя продукт. А в данном случае интерес Министерства заключался в предотвращении действий, которые ведут к устранению конкуренции и, как следствие, к уничтожению условий для создания таких продуктов:
— Одна из основных задач МАРТ — «принятие мер по противодействию монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, по выявлению и пресечению нарушений законодательства в области противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции», — объясняют в «Бюро 24». — А в заявлении «Яндекс» явно усматривались данные, указывающие на нарушение антимонопольного законодательства. То есть Министерство отреагировало в соответствии с регламентированной процедурой.
Также нельзя считать это судебное разбирательство политически мотивированным:
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«Не стоит искать политику там, где ее нет». Спросили у юриста, почему Google получила крупный штраф от МАРТ Беларуси
Закончилось судебное разбирательство между Google и МАРТ. Верховный суд все-таки встал на сторону белорусского ведомства и признал корпорацию виновной в нарушении...
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