«Не стоит искать политику там, где ее нет». Спросили у юриста, почему Google получила крупный штраф от МАРТ Беларуси

Источник материала: ProBusiness

Закончилось судебное разбирательство между Google и МАРТ. Верховный суд все-таки встал на сторону белорусского ведомства и признал корпорацию виновной в нарушении ряда законов Беларуси в сфере антимонопольного регулирования и недобросовестной конкуренции. Теперь Google обязан выплатить штраф почти в полтора миллиона рублей. Зачем вообще МАРТ понадобилось судиться с Google? Что это значит для иностранного бизнеса в Беларуси? Читайте в нашем материале.

В чем была суть конфликта

Напомним предысторию. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси начало расследование в отношении американской корпорации еще в 2019 году. Поводом стала жалоба другого крупного игрока — «Яндекса». В российской компании посчитали, что Google пользуется своим доминирующим положением на рынке и требует от производителей мобильных телефонов и других устройств на базе Android соблюдать несколько условий для того, чтобы те могли предустанавливать Google Play. Например, по умолчанию устанавливать вместе с магазином некоторые другие сервисы и приложения.

Летом 2021 года расследование закончилось — и в МАРТ признали тот факт, что Google навязывает производителям и пользователям софт. Вот как прокомментировали это решение в Министерстве:

— Указанные практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска. Впоследствии данные практики могут привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений, к ограничению стимулов конкурентов к разработке приложений для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android и препятствуют дальнейшему развитию рынка.

Тогда же корпорация получила крупный штраф — 1 миллион 466 тысячи рублей (почти $ 570 тысяч). Однако Google это не устроило — и юристы компании подали апелляцию в Верховный суд с просьбой признать это решение недействительным. А на днях высшая судебная инстанция отказала корпорации и обязала ее выплатить штраф.

«Не стоит искать политику там, где ее нет»

Этот судебный спор госорганов с международными корпорациями уровня Google — первый случай в истории белорусской судебной системы на памяти специалистов юридической группы «Бюро 24» . Там отмечают, что такая практика периодически возникает на территории постсоветского пространства. Например, еще в 2015 году в России была похожая ситуация с участием тех же сторон. «Яндекс» направил заявление в российский ФАС . Речь шла о введенном Google запрете предустановки сервисов российской компании на мобильных устройствах Fly, Explay и Prestigio на базе Android. Но тогда стороны пошли на заключение мирового соглашения.

Зачем МАРТу понадобилось судиться с Google? Специалисты объясняют: действия ведомства и государства направлены на то, чтобы на белорусском рынке появлялся более качественный и доступный для потребителя продукт. А в данном случае интерес Министерства заключался в предотвращении действий, которые ведут к устранению конкуренции и, как следствие, к уничтожению условий для создания таких продуктов:

— Одна из основных задач МАРТ — «принятие мер по противодействию монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, по выявлению и пресечению нарушений законодательства в области противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции», — объясняют в «Бюро 24». — А в заявлении «Яндекс» явно усматривались данные, указывающие на нарушение антимонопольного законодательства. То есть Министерство отреагировало в соответствии с регламентированной процедурой.

Также нельзя считать это судебное разбирательство политически мотивированным:

— Не стоит искать политику там, где ее нет, — говорят собеседники. — Это абсолютно нормально для МАРТ, как и для других ведомств. Исходя из нашей практики можем сказать, что в белорусских судах часто рассматриваются дела по искам иностранных компаний к белорусским. И они рассматриваются на таких же основаниях, что и иски белорусских компаний к иностранным. Во всех случаях ведутся разбирательства и принимаются взвешенные и объективные решения. Поэтому мы не можем сказать, что это — какой-то экстраординарный случай или попытка вытеснения иностранцев из белорусского бизнеса. Спор инициирован «Яндексом» — и это политика конкретной компании против недобросовестной конкуренции на рынке.

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