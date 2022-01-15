Оранжевый уровень опасности объявлен на 15 января в Беларуси из-за ветра

Источник материала: ОНТ

Белорусские синоптики предупреждают, что сильный ветер сохранится в субботу, 15 января. Порывы ветра в этот день могут достигать 15-20 метров в секунду. Об этом сообщили в Белгидромете.

В субботу будет переменная облачность. По северо-востоку страны ожидается небольшой дождь или мокрый снег. Также местами возможен слабый гололед, на некоторых дорогах гололедица.

На большей части страны прогнозируется сильный порывистый ветер. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +3°С.

Фото: pixabay

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