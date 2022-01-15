Разыгран первый комплект наград на чемпионате Европы по фигурному катанию

Источник материала: ОНТ

В Эстонии подходит к завершению чемпионат Европы по фигурному катанию.

Спортивная пара из России Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые завоевала золотые медали чемпионата Европы. Добавим, что в Таллине спортсмены переписали три мировых рекорда: в короткой и в произвольной программе, а также по сумме двух выступлений. Завтра болельщиков ждет самая яркая часть программы – выступление фигуристок. После первого дня Камила Валиева тоже с новым мировым рекордом идет на первом месте. Второй короткую программу откатала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей – Александра Трусова. На четвёртой позиции располагается другая россиянка Анна Щербакова. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова короткую программу завершила восьмой.

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