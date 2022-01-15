З – Запасливость. Кот захотел украсть креветки, но был замечен и высмеян. Посмотрите, и как только додумался до такого! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Некоторые пушистики стараются обзавестись продуктами заранее, и порой эта запасливость выходит за все разумные рамки. На смешную историю обратил внимание ridus.ru.

Пользователи интернет-сети хохотали, увидев, как кот по кличке Лева пытается спрятать украденную упаковку креветок к себе в жилище. Однако здесь следовало быть скромнее и действовать оперативнее, ибо хозяйка не только заметила пропажу огромной упаковки вкусностей, но и успела заснять попытки непоседы-питомца скрыть преступление.





В интернете посмеялись с хвостатого похитителя.

«Спалили! Пошел перепрятывать», «Затарился на неделю», «Все в дом, все в дом», «Вы внимательно домик осмотрите, может, там еще и пиво заныкано», – писали в комментариях.



Фото: pixabay

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