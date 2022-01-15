Женская сборная Беларуси по биатлону заняла пятое место на этапе Кубка мира

Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по биатлону сегодня осталась без наград в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Белоруски не очень хорошо провели первый этап, использовав один дополнительный патрон. Эстафету Ирина Лещенко передала Динаре Алимбековой. Лидер нашей команды провела классный отрезок и завершила свой этап на первом месте. Далее стартовала Елена Кручинкина, она обошлась без дополнительных патронов, но скорость была не самой высокой. Тем не менее, Кручинкина передавала эстафету Анне Соле на третьей позиции. Но наш финишёр свой этап провалила. Сначала заработала штрафной круг на стрельбе лежа, а затем использовала еще два дополнительных патрона на «стойке». И в итоге наша команда стала пятой. Выиграли гонку француженки, на второй позиции команда Швеции. Третьими стали россиянки.

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