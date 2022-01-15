Ветер сбивал детей с ног и срывал крыши с домов. Последствия непогоды в Беларуси и кадры с мест происшествий

Источник материала: ОНТ

Такого не было давно! Сбитые с ног люди, повреждённые конструкции, сорванная кровля, поломанные деревья. Сразу несколько регионов страны сегодня оказались во власти ветреной стихии. Объявлен самый высокий – красный – уровень опасности. Порывы ветра до 27 метров в секунду. И отступать циклон пока не собирается!





Чтобы понимать, насколько все серьезно – объявление красного уровня опасности говорит о том, что людям лучше всего находиться дома, но даже при этом возможны человеческие жертвы. К примеру, может обрушиться крыша. Чтобы оценить силу ветра, достаточно взглянуть на эти кадры – деревья ломает как спички, людей сбивает с ног. Противостоять стихии невозможно.

В столице непогода натворила немало бед – недалеко от инструментального завода прямо на автомобили рухнуло ограждение. Новогоднее украшение города тоже вверх колёсами. С домов срывало крыши и парапеты. Разбитые светофоры, остановки и витрины. Кадры дрейфующих по льду рыбаков бросают в холодную дрожь – только бы добрались до берега. Детей порывами ветра просто сбивало с ног и тащило по земле.

Рекламные щиты, скамейки, мусорные баки, деревья превращают городское имущество и имущество горожан в хлам. Одни сетуют на фортуну, другие, наверняка, на себя, мол, не там припарковался, третьи – молча снимают происходящее из окон, зрелище, когда увесистые билборды пригибает к земле, как алюминиевые прутья – согласитесь, впечатляющее. Место отдыха горожан на Немиге у Дворца спорта ветер буквально разобрал на запчасти. Такого разгула стихии в январе минчане даже и припомнить не могут.

Александр Тростянко: «Я припарковался недавно, отошел по делам, а когда вернулся после сильного ветра, увидел, что ветка разбила мне заднее стекло. Конечно же, неприятно, но я уже позвонил во все наши соответствующие службы, поэтому будем составлять протоколы и дальше двигаться по ремонту».

Некоторых непогода застала врасплох – любителей лыжного спорта буквально сносило с трасы. Впрочем, МЧС начеку – спасатели готовы выехать по первому звонку. И настойчиво предупреждают – держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и других высоких и потенциально опасных конструкций.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси: «По состоянию на 15:00 спасатели уже 10 раз выезжали на распиловку упавших деревьев на проезжей части и автомобилей. 23 раза выезжали на демонтаж аварийных конструкций и зданий. И 5 раз выезжали на демонтаж билбордов, у которых было повреждение. Также на демонтаж остановочного пункта, и еще ряд ЧС. Учитывая, что такая погода сохранится до конца дня, сотрудники МЧС готовы оперативно реагировать и устранять последствия непогоды».

Сообщений об упавших деревьях – не счесть. Только в Минске их насчитали более 900. Повреждено более сотни крыш. МЧС сообщает о повреждении шиферных кровель и конструкций, а также упавших деревьях и в Гродненской области. Всего пострадали 11 населенных пунктов. Энергетики увеличили число аварийных бригад из-за сильного ветра. Перебои с электричеством возникли в 506 населенных пунктах. Почти половина – в Минской области. Специалисты Белэнерго просят не подходить к оборванным проводам и сразу же сообщать о ЧП.

В регионах тоже погода сегодня не радовала. В Витебске пару суток назад – минус 20. Потом резкое потепление, и тот, кто еще планировал провести выходные на лыжах и коньках, может смело отложить инвентарь. Там, где раньше были катки, сегодня огромные лужи, причём воды столько, что ветер гоняет, хоть маленькие, но волны. Тротуары покрыты ледяной коркой. Так что порой пешеходы вынуждены выходить на дорогу. Что тоже опасно.

В Витебской области также сообщают о поврежденных крышах и поваленных стихией деревьях. Благо, информации о пострадавших по стране не поступало. И все же расслабляться рано. Атлантический циклон «Эльза» не торопится покидать наши широты.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета: «Ближайшие сутки погода в Беларуси будет определяться влиянием неустойчивых и прохладных воздушных масс, которые будут поступать к нам со Скандинавского полуострова. Сохранятся осадки в основном по северо-восточной половине страны в виде дождя и мокрого снега. Но ветер начнет постепенно ослабевать».

На завтра синоптики передают оранжевый уровень опасности. Во многих районах, в том числе и Минске, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. МЧС рекомендует белорусам, если есть такая возможность, провести эту субботу дома. Так – безопаснее.

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