Новый интерьер, уникальный музей и родительские собрания онлайн. Как преобразились столичные гимназии? Рубрика «В центре»

Источник материала: ОНТ

Премьера «Наших новостей»! Минск – крупнейший город и столица Беларуси. Событий здесь так много, что мы решили вынести их в отдельную рубрику. Безусловно, не все. Но каждую неделю постараемся найти самое важное и интересное из жизни нашего города. Сегодня «В центре» на ОНТ – столичное образование.





Здание 4-й минской гимназии – типовой проект многих школ большинства стран постсоветского пространства. Но учебные достижения и интерьер сделали эту гимназию настолько отличительной, что удивляются даже международные делегации. Каждый кабинет и коридор – индивидуальны. Администрация гимназии пошла навстречу творческим инициативам родителей. Папы и мамы помогли сделать комфортным приём не только интеллектуальной пищи. Трудно поверить, но это не кафетерий, а одна из столовых гимназии. А чтобы всё работало, как часы (и родители знали, на что уйдёт каждая копейка), попечительский совет гимназии имеет особые полномочия.

Андрей Герасимович, председатель попечительского совета гимназии: «Есть некоторые вопросы, которые родителям решить гораздо легче, чем гимназии. Сумма наших пожертвований не такая большая, чтобы о ней задумываться. Все денежные переводы осуществляются на наш счёт, всё мы проводим товаротранспортными накладными. Среди родителей есть дизайнеры, строители, много других профессий, представители которых принимают участие в развитии гимназии».

Слабым звеном в цепи эксклюзивной ауры обучения стали некоторые элементы 30-летней конструкции. Зданию необходим был срочный ремонт.

Андрей Гоцман, директор гимназии №4 г. Минска: «Полностью был проведен капитальный ремонт кровли, утепление здания, замена стеклопакетов, установка охранно-пожарной сигнализации, системы наблюдения, системы отопления, замена всех радиаторов с возможностью регулировки тепла, ну и некоторые другие работы».

На время работ учеников распределили в соседние школы. Саша, как и сотни других ребят, ждал возвращения в родную гимназию. Говорит, дома и стены учиться помогают.

Учиться здесь не скучно! Дети где-то помогают преподавателям осваивать современные технологии, а учителя доступно раскрывают тайны формул и уравнений.

Жанна Белаш, учитель химии гимназии № 4 г. Минска: «Можно зайти на YouTube, открыть любой химический эксперимент и показать детям, когда у нас нет каких-то химических реактивов либо эти реакции нельзя провести по технике безопасности в нашей химической лаборатории».

Зум-конференции с параллельными классами, родительские собрания онлайн открывают новые возможности. Не отрываются от учёбы даже те, кто болеет. В любое время 4-я гимназия готова полностью перейти на дистанционное обучение.

А вот педагогам и ученикам 41-й гимназии к новым стенам и возможностям придётся ещё привыкать. Пока даже в коридорах путаются все без исключения. На этой неделе они переехали из здания послевоенной постройки в только что построенное! И переезд честно заслужили.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома: «По итогам прошлого года на городском этапе олимпиад большинство детей именно из этой гимназии завоевали награды. В ней огромное внимание уделяется учебной деятельности».

Сегодня ещё не все ученики 41-й гимназии могут поиграть в большой теннис или футбол или поплавать, не выходя из нового здания. Более полусотни отличников на предметных олимпиадах. 5 лет гимназия удерживает лидирующие позиции. Теперь планку намерены поднять ещё выше.

Основной уклон гимназии – точные науки. Секрет успеха – постоянное стремление вперёд. Здесь учат не разделять умственные способности, а дополнять разностью.

Учеба не выходит у Даши из головы, даже когда она рисует портреты друзей. Девочка усердно готовится к экзаменам, хотя в институт её мечты – медицинский – будет зачислена вне конкурса. Гимназистка стала лучшей на международной олимпиаде в Малайзии – Даша выделила из окружающей среды бактерии, которые могут подавлять рост других вредоносных организмов.

Есть где развернуться и уникальному музею гимназии. Теперь на виду все экспонаты, собранные за 70 лет. Необычный факультатив смогут посещать все желающие.

Пока 41-ю гимназию посещают только прежние ученики. Самые младшие здесь – пятиклассники. Но в сентябре планируется расширить штат преподавателей – и ждут здесь первоклашек. Это хорошее подспорье для строящегося микрорайона. В Минске ещё планируется построить 11 средних школ и 17 дошкольных учреждений.

И пока ребята в классах решают уравнения и выводят формулы, взрослым в высоких кабинетах нужно тоже решать непростые задачи, чтобы вывести столичную систему образования на новый уровень. Сегодня спрос на знания есть, нужно просто создать условия, чтобы эти знания дети получали легко и с желанием.

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