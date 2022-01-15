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Новый интерьер, уникальный музей и родительские собрания онлайн. Как преобразились столичные гимназии? Рубрика «В центре»
Источник материала: ОНТ
Премьера «Наших новостей»! Минск – крупнейший город и столица Беларуси. Событий здесь так много, что мы решили вынести их в отдельную рубрику. Безусловно, не все. Но каждую неделю постараемся найти самое важное и интересное из жизни нашего города. Сегодня «В центре» на ОНТ – столичное образование.
Здание 4-й минской гимназии – типовой проект многих школ большинства стран постсоветского пространства. Но учебные достижения и интерьер сделали эту гимназию настолько отличительной, что удивляются даже международные делегации. Каждый кабинет и коридор – индивидуальны. Администрация гимназии пошла навстречу творческим инициативам родителей. Папы и мамы помогли сделать комфортным приём не только интеллектуальной пищи. Трудно поверить, но это не кафетерий, а одна из столовых гимназии. А чтобы всё работало, как часы (и родители знали, на что уйдёт каждая копейка), попечительский совет гимназии имеет особые полномочия.
Слабым звеном в цепи эксклюзивной ауры обучения стали некоторые элементы 30-летней конструкции. Зданию необходим был срочный ремонт.
На время работ учеников распределили в соседние школы. Саша, как и сотни других ребят, ждал возвращения в родную гимназию. Говорит, дома и стены учиться помогают.
Учиться здесь не скучно! Дети где-то помогают преподавателям осваивать современные технологии, а учителя доступно раскрывают тайны формул и уравнений.
Зум-конференции с параллельными классами, родительские собрания онлайн открывают новые возможности. Не отрываются от учёбы даже те, кто болеет. В любое время 4-я гимназия готова полностью перейти на дистанционное обучение.
А вот педагогам и ученикам 41-й гимназии к новым стенам и возможностям придётся ещё привыкать. Пока даже в коридорах путаются все без исключения. На этой неделе они переехали из здания послевоенной постройки в только что построенное! И переезд честно заслужили.
Сегодня ещё не все ученики 41-й гимназии могут поиграть в большой теннис или футбол или поплавать, не выходя из нового здания. Более полусотни отличников на предметных олимпиадах. 5 лет гимназия удерживает лидирующие позиции. Теперь планку намерены поднять ещё выше.
Основной уклон гимназии – точные науки. Секрет успеха – постоянное стремление вперёд. Здесь учат не разделять умственные способности, а дополнять разностью.
Учеба не выходит у Даши из головы, даже когда она рисует портреты друзей. Девочка усердно готовится к экзаменам, хотя в институт её мечты – медицинский – будет зачислена вне конкурса. Гимназистка стала лучшей на международной олимпиаде в Малайзии – Даша выделила из окружающей среды бактерии, которые могут подавлять рост других вредоносных организмов.
Есть где развернуться и уникальному музею гимназии. Теперь на виду все экспонаты, собранные за 70 лет. Необычный факультатив смогут посещать все желающие.
Пока 41-ю гимназию посещают только прежние ученики. Самые младшие здесь – пятиклассники. Но в сентябре планируется расширить штат преподавателей – и ждут здесь первоклашек. Это хорошее подспорье для строящегося микрорайона. В Минске ещё планируется построить 11 средних школ и 17 дошкольных учреждений.
И пока ребята в классах решают уравнения и выводят формулы, взрослым в высоких кабинетах нужно тоже решать непростые задачи, чтобы вывести столичную систему образования на новый уровень. Сегодня спрос на знания есть, нужно просто создать условия, чтобы эти знания дети получали легко и с желанием.
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Новый интерьер, уникальный музей и родительские собрания онлайн. Как преобразились столичные гимназии? Рубрика «В центре»
Премьера «Наших новостей»! Минск – крупнейший город и столица Беларуси. Событий здесь так много, что мы решили вынести их в отдельную рубрику. Безусловно, не все. Но...
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