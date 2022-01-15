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Сильный ветер повалил кирпичный забор на автомобили в Барановичах
Источник материала: ОНТ
Сотрудники МЧС сообщают о неоднократном падении деревьев в пятницу, 14 января. Об этом
Например, в Барановичах дерево упало на легковой автомобиль, в результате чего повредило его. То же произошло на ул. Пушкинской в областном центре
Сильный ветер повредил рекламный билборд в Бресте, а в Столине зафиксировали падение дерева на дорогу, ЛЭП, бетонный и металлический заборы.
По словам очевидцев, неподалеку от барановичского завода «Торгмаш» ветер повалил на припаркованные автомобили кирпичный забор.
Во всех случаях обошлось без пострадавших, добавили в ведомстве.
Фото: МЧС
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Сотрудники МЧС сообщают о неоднократном падении деревьев в пятницу, 14 января. Об этом сообщили в МЧС. Например, в Барановичах дерево упало на легковой автомобиль,...
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