Сильный ветер повалил кирпичный забор на автомобили в Барановичах

Источник материала: ОНТ

Сотрудники МЧС сообщают о неоднократном падении деревьев в пятницу, 14 января. Об этом сообщили в МЧС.

Например, в Барановичах дерево упало на легковой автомобиль, в результате чего повредило его. То же произошло на ул. Пушкинской в областном центре

Сильный ветер повредил рекламный билборд в Бресте, а в Столине зафиксировали падение дерева на дорогу, ЛЭП, бетонный и металлический заборы.

По словам очевидцев, неподалеку от барановичского завода «Торгмаш» ветер повалил на припаркованные автомобили кирпичный забор.

Во всех случаях обошлось без пострадавших, добавили в ведомстве.

Фото: МЧС

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