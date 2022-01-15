Уроки истории, застывшие в огне: 14 января – годовщина сожжения нацистами деревни Ола. Вспоминаем трагедию

Источник материала: ОНТ

Трагедия национального масштаба. Сегодня вспоминают жертв уничтоженной в годы войны деревни Ола. Это в Гомельской области. 14 января 1944 года фашисты сожгли населённый пункт дотла вместе со всеми его жителями. Сегодня на месте чудовищного преступления – большой мемориальный комплекс. Символическое место для белорусов, где не нужно напоминать, какой может быть цена за мир.





Минута молчания и большая траурная церемония – у братской могилы, где бок о бок лежат местные жители и пришедшие к ним на помощь красноармейцы. Этот мемориал построен на месте сожжённой в годы войны деревни Ола. Ровно 78 лет назад нацисты уничтожили здесь больше полутора тысяч человек – среди них были женщины и дети. В память о погибших сегодня сюда весь день несут цветы.

Владыка Амвросий, епископ Светлогорский, викарий Гомельской Епархии: «Мы сегодня будем молиться за этих людей, и в молитве в своём сердце преодолеем это зло и ненависть, которое и сейчас в мире разлито очень сильно. И особенно это памятно в год, когда мы вспоминаем наше историческое прошлое – нужно помнить об этих местах, об этих святых местах, о том подвиге людей, которые принесли себя в жертву во имя нашего будущего, нашего сегодняшнего, которое у нас есть».

Как позже расскажут очевидцы, больных и стариков фашисты расстреливали прямо в домах. Остальных сгоняли в большой сарай и запирали. Затем деревню хладнокровно подожгли. Тех, кто выжил, жестоко добивали пулемётным огнём. Раньше на месте массового убийства было лишь братское захоронение. Но неравнодушные белорусы начали собирать деньги на памятник. Идею поддержал Президент – и стройка началась. Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия нового мемориального комплекса.

Дмитрий Алейников, председатель Светлогорского райисполкома: «Конечно, такой мемориал очень необходим стране, государству, ведь в уроках прошлого идёт работа над тем, чтобы было благополучие будущего. Уходят последние свидетели этой трагедии, и, конечно же, молодое поколение белорусов, приезжая сюда, должно видеть и знать свою историю. Чтобы такая трагедия не повторилась нигде».

Монумент состоит из большого пешеходного маршрута. Вдоль него – калитки, символы сожжённых домов. Ломаные арки – это сломанные судьбы: то, что трогает до глубины души. Рядом звонница с колоколами, стилизованная под деревенский сарай. Есть здесь и та самая улица – по которой в тот январский снежный день людей вели на верную гибель.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы: «Все знают деревню Хатынь, сожжённую фашистами, где упоминается, в том числе, и Ола. Но Ола – это фактически 12 Хатыней, это жители близлежащих 12-ти деревень, которые скрывались от фашистов в лесу, в заболоченной местности, рядом речушка – приток Березины, они надеялись там пересидеть, когда до освобождения буквально оставалось чуть меньше двух недель, и в это суровое время они не могли предположить, что произойдёт».

Кстати, саму деревню так и не восстановили. Навигатор сюда не приведёт. Но это не помешало комплексу стать по-настоящему знаковым местом не только для белорусов. Сегодня сюда едут из разных уголков планеты. Ведь это ещё одна возможность заглянуть в прошлое и ещё раз как следует задуматься о будущем.

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