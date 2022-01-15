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Уроки истории, застывшие в огне: 14 января – годовщина сожжения нацистами деревни Ола. Вспоминаем трагедию
Источник материала: ОНТ
Трагедия национального масштаба. Сегодня вспоминают жертв уничтоженной в годы войны деревни Ола. Это в Гомельской области. 14 января 1944 года фашисты сожгли населённый пункт дотла вместе со всеми его жителями. Сегодня на месте чудовищного преступления – большой мемориальный комплекс. Символическое место для белорусов, где не нужно напоминать, какой может быть цена за мир.
Минута молчания и большая траурная церемония – у братской могилы, где бок о бок лежат местные жители и пришедшие к ним на помощь красноармейцы. Этот мемориал построен на месте сожжённой в годы войны деревни Ола. Ровно 78 лет назад нацисты уничтожили здесь больше полутора тысяч человек – среди них были женщины и дети. В память о погибших сегодня сюда весь день несут цветы.
Как позже расскажут очевидцы, больных и стариков фашисты расстреливали прямо в домах. Остальных сгоняли в большой сарай и запирали. Затем деревню хладнокровно подожгли. Тех, кто выжил, жестоко добивали пулемётным огнём. Раньше на месте массового убийства было лишь братское захоронение. Но неравнодушные белорусы начали собирать деньги на памятник. Идею поддержал Президент – и стройка началась. Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия нового мемориального комплекса.
Монумент состоит из большого пешеходного маршрута. Вдоль него – калитки, символы сожжённых домов. Ломаные арки – это сломанные судьбы: то, что трогает до глубины души. Рядом звонница с колоколами, стилизованная под деревенский сарай. Есть здесь и та самая улица – по которой в тот январский снежный день людей вели на верную гибель.
Кстати, саму деревню так и не восстановили. Навигатор сюда не приведёт. Но это не помешало комплексу стать по-настоящему знаковым местом не только для белорусов. Сегодня сюда едут из разных уголков планеты. Ведь это ещё одна возможность заглянуть в прошлое и ещё раз как следует задуматься о будущем.
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Уроки истории, застывшие в огне: 14 января – годовщина сожжения нацистами деревни Ола. Вспоминаем трагедию
Трагедия национального масштаба. Сегодня вспоминают жертв уничтоженной в годы войны деревни Ола. Это в Гомельской области. 14 января 1944 года фашисты сожгли...
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