Лукашенко сравнил события в Беларуси и Казахстане

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил недавние события в Казахстане с белорусскими, произошедшими в 2020 году, и сообщил о главной причине случившегося. Об этом шла речь во время приема от имени Президента на старый Новый год, пишет БЕЛТА.

Глава белорусского государства считает, что главный вывод Запада – впредь скрывать свои интересы, не афишируя публично.

Президент отметил, что в Казахстане пересекаются интересы крупных транснациональных компаний.

Поэтому, подчеркнул Глава государства, лидеры стран ОДКБ и решили направить в Казахстан миротворческие силы.





Фото: БЕЛТА

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