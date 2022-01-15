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Лукашенко сравнил события в Беларуси и Казахстане
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил недавние события в Казахстане с белорусскими, произошедшими в 2020 году, и сообщил о главной причине случившегося. Об этом шла речь во время приема от имени Президента на старый Новый год,
Глава белорусского государства считает, что главный вывод Запада – впредь скрывать свои интересы, не афишируя публично.
Президент отметил, что в Казахстане пересекаются интересы крупных транснациональных компаний.
Поэтому, подчеркнул Глава государства, лидеры стран ОДКБ и решили направить в Казахстан миротворческие силы.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил недавние события в Казахстане с белорусскими, произошедшими в 2020 году, и сообщил о главной причине случившегося. Об...
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