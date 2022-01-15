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Лукашенко сравнил события в Беларуси и Казахстане

15.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко сравнил события в Беларуси и Казахстане

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил недавние события в Казахстане с белорусскими, произошедшими в 2020 году, и сообщил о главной причине случившегося. Об этом шла речь во время приема от имени Президента на старый Новый год, пишет БЕЛТА. 

Глава белорусского государства считает, что главный вывод Запада – впредь скрывать свои интересы, не афишируя публично.

Президент отметил, что в Казахстане пересекаются интересы крупных транснациональных компаний. 

Поэтому, подчеркнул Глава государства, лидеры стран ОДКБ и решили направить в Казахстан миротворческие силы. 


Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил недавние события в Казахстане с белорусскими, произошедшими в 2020 году, и сообщил о главной причине случившегося. Об...
 
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