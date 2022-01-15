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В Беларуси устраняют последствия разгула стихии

15.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси устраняют последствия разгула стихии

Спасатели, энергетики, коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды, обрушившейся на страну накануне.

Поваленные деревья (только в столице – больше тысячи) разбитые машины, светофоры, остановки и витрины, повреждённая кровля домов. Порывы ветра буквально сбивали людей с ног, противостоять мощной стихии – не было шансов.

Добавила работы непогода не только спасателям и коммунальщикам, но и энергетикам – почти в 500 населенных пунктах были зафиксированы перебои с электричеством. Внес ураган и некоторые коррективы в график движения поездов – из-за падения деревьев на пути случались задержки – от 20 минут до часа.

Напомним, накануне в Беларуси был объявлен красный уровень опасности. По словам синоптиков, зимой он вводится крайне редко, последний раз – в декабре 2020 года. Поводом тогда был сильнейший гололед.

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Спасатели, энергетики, коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды, обрушившейся на страну накануне. Поваленные деревья (только в столице –...
 
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