В Еврозоне продолжается рекордный рост инфляции

Источник материала: ОНТ

В Испании инфляция достигла 30-летнего максимума – 6,5% это самый высокий показатель с мая 1992 года.

Стремительно дорожают жилье, электроэнергия, транспорт, продукты питания, одежда и обувь. Рост потребительских цен отмечался во всей Еврозоне. И даже ведущая экономика ЕС – Германия – не смогла этому противостоять, и немцам сейчас приходится затягивать пояса.

А европейскими лидерами по росту цен стала прибалтийская тройка, где инфляция достигла двузначных цифр. Эксперты прогнозируют, что, как минимум, в первой половине 2022-го ситуация в Еврозоне и в мире ещё больше ухудшится.

Причины инфляции – подорожание ресурсов, нехватка сырья и перебои с его поставками из-за разорванной локдаунами логистики.

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