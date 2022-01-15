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В Еврозоне продолжается рекордный рост инфляции

15.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Еврозоне продолжается рекордный рост инфляции

В Испании инфляция достигла 30-летнего максимума – 6,5% это самый высокий показатель с мая 1992 года. 

Стремительно дорожают жилье, электроэнергия, транспорт, продукты питания, одежда и обувь. Рост потребительских цен отмечался во всей Еврозоне. И даже ведущая экономика ЕС – Германия – не смогла этому противостоять, и немцам сейчас приходится затягивать пояса.   

А европейскими лидерами по росту цен стала прибалтийская тройка, где инфляция достигла двузначных цифр. Эксперты прогнозируют, что, как минимум, в первой половине 2022-го ситуация в Еврозоне и в мире ещё больше ухудшится. 

Причины инфляции – подорожание ресурсов, нехватка сырья и перебои с его поставками из-за разорванной локдаунами логистики.  

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В Испании инфляция достигла 30-летнего максимума – 6,5% это самый высокий показатель с мая 1992 года.  Стремительно дорожают жилье, электроэнергия, транспорт, продукты...
 
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