НАТО готовит крупнейшие учения за 40 лет

Источник материала: ОНТ

НАТО снова бряцает оружием! Альянс анонсировал масштабные военные учения в Норвегии и Норвежском море – самые крупные за последние 40 лет.

В марте «под ружьё» призовут 40 тысяч военных из 28 стран. Причем даже тех, которые в НАТО не входят.

Сценарий манёвров командование альянса пока не раскрывает. Но эксперты уже обратили внимание, что учения пройдут на фоне напряжённых переговоров Москвы с западными партнёрами о гарантиях безопасности и не расширении НАТО на Восток. Отсутствие прорыва у дипломатов сеет в Старом Свете настоящую панику: Польша и Литва заявили, что Европе грозит война; а Швеция, которая вообще не входит в НАТО, усилила боеготовность в Балтийском море.

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