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Хренин о белорусских миротворцах в Казахстане: С высоким качеством выполнили поставленные перед ними задачи
Источник материала: ОНТ
Белорусские миротворцы на отлично выполнили поставленные перед ними задачи в Казахстане. Об этом в ходе обращения к личному составу миротворческого контингента, вернувшегося из Казахстана, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин,
При этом глава военного ведомства отметил, что задачи белорусского контингента миротворцев заключались в усилении охраны и обороны значимых военных и государственных объектов инфраструктуры, а также в создании условий для стабилизации ситуации в зоне ответственности.
Фото: БЕЛТА
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Хренин о белорусских миротворцах в Казахстане: С высоким качеством выполнили поставленные перед ними задачи
Белорусские миротворцы на отлично выполнили поставленные перед ними задачи в Казахстане. Об этом в ходе обращения к личному составу миротворческого контингента,...
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