Хренин о белорусских миротворцах в Казахстане: С высоким качеством выполнили поставленные перед ними задачи

Источник материала: ОНТ

Белорусские миротворцы на отлично выполнили поставленные перед ними задачи в Казахстане. Об этом в ходе обращения к личному составу миротворческого контингента, вернувшегося из Казахстана, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает БЕЛТА.

При этом глава военного ведомства отметил, что задачи белорусского контингента миротворцев заключались в усилении охраны и обороны значимых военных и государственных объектов инфраструктуры, а также в создании условий для стабилизации ситуации в зоне ответственности.

Фото: БЕЛТА

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