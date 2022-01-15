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Хренин о белорусских миротворцах в Казахстане: С высоким качеством выполнили поставленные перед ними задачи

15.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хренин о белорусских миротворцах в Казахстане: С высоким качеством выполнили поставленные перед ними задачи

Белорусские миротворцы на отлично выполнили поставленные перед ними задачи в Казахстане. Об этом в ходе обращения к личному составу миротворческого контингента, вернувшегося из Казахстана, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает БЕЛТА. 

При этом глава военного ведомства отметил, что задачи белорусского контингента миротворцев заключались в усилении охраны и обороны значимых военных и государственных объектов инфраструктуры, а также в создании условий для стабилизации ситуации в зоне ответственности. 

Фото: БЕЛТА

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Белорусские миротворцы на отлично выполнили поставленные перед ними задачи в Казахстане. Об этом в ходе обращения к личному составу миротворческого контингента,...
 
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