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В Лос-Анджелесе бандиты разграбили грузовой поезд

15.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Лос-Анджелесе бандиты разграбили грузовой поезд

Как во времена Дикого Запада. В Соединенных штатах всё чаще грабят грузовые и почтовые поезда. Прямо на ходу. 

Эти кадры опубликовал один из телеканалов Лос-Анджелеса. Сообщается, что ограбления часто происходят в восточной части пригорода. Банды налётчиков работают слаженно и быстро. Товары распаковывают, не отходя от железнодорожных путей, о чём свидетельствуют тонны мусора вдоль рельсов. 

Грабежи курсирующих поездов участились в период локдауна и антиковидных ограничений, многие в Штатах потеряли работу и вынуждены идти на крайние меры, чтобы выжить. Тем временем обеспеченные американцы, из-за стремительного распространения омикрон-штамма, опустошают прилавки магазинов. В соцсетях пользователи активно постят фото пустых витрин. Дефицит товаров зафиксирован в разных штатах по всей стране: в Миссури, Калифорнии, Вирджинии, Техасе и даже на Аляске.

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Как во времена Дикого Запада. В Соединенных штатах всё чаще грабят грузовые и почтовые поезда. Прямо на ходу.  Эти кадры опубликовал один из телеканалов...
 
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