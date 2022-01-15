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В Лос-Анджелесе бандиты разграбили грузовой поезд
Источник материала: ОНТ
Как во времена Дикого Запада. В Соединенных штатах всё чаще грабят грузовые и почтовые поезда. Прямо на ходу.
Эти кадры опубликовал один из телеканалов Лос-Анджелеса. Сообщается, что ограбления часто происходят в восточной части пригорода. Банды налётчиков работают слаженно и быстро. Товары распаковывают, не отходя от железнодорожных путей, о чём свидетельствуют тонны мусора вдоль рельсов.
Грабежи курсирующих поездов участились в период локдауна и антиковидных ограничений, многие в Штатах потеряли работу и вынуждены идти на крайние меры, чтобы выжить. Тем временем обеспеченные американцы, из-за стремительного распространения омикрон-штамма, опустошают прилавки магазинов. В соцсетях пользователи активно постят фото пустых витрин. Дефицит товаров зафиксирован в разных штатах по всей стране: в Миссури, Калифорнии, Вирджинии, Техасе и даже на Аляске.
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Как во времена Дикого Запада. В Соединенных штатах всё чаще грабят грузовые и почтовые поезда. Прямо на ходу. Эти кадры опубликовал один из телеканалов...
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