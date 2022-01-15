В Польше раскрыта крупная сеть организаторов нелегальной миграции

Источник материала: ОНТ

В Польше задержали перевозчиков беженцев из Беларуси в Германию. Их доход исчислялся миллионами евро!

Обвинения в организации незаконной миграции предъявлены 16 подозреваемым. Все они постоянно проживали на территории Евросоюза. Действовала группа с сентября прошлого года. Двое организаторов набирали проводников и курьеров среди жителей приграничных районов Польши. После того, как мигранты незаконно пересекали границу, их встречали и сопровождали в Германию.

Работали с размахом. На преступную деятельность банды было выделено около 9 миллионов евро. Примечательно, что среди задержанных ни одного белоруса. Польша так упорно искала «белорусский» след в миграционном кризисе, что в итоге вышла на саму себя!

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