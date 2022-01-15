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Ураганный ветер сохранится в Беларуси 15 января: в МЧС предупреждают об опасности

15.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ураганный ветер сохранится в Беларуси 15 января: в МЧС предупреждают об опасности

Сильный ветер с порывами до 15-20 м/с прогнозируется в Беларуси на 15 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. 

Как отмечается в сообщении ведомства, в связи с сохранением тяжелых погодных условий, существует опасность возникновения повреждений и обрывов линий связи и электропередач, отключений электроэнергии в некоторых населенных пунктах, а также обрушений слабо укрепленных конструкций, кровли зданий, а также падения деревьев. 

Напомним, ранее «Белгидромет» объявил на 15 января оранжевый уровень опасности в связи с сохранением неблагоприятных погодных условий.

Фото: Freepik 

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Сильный ветер с порывами до 15-20 м/с прогнозируется в Беларуси на 15 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.  Как отмечается в сообщении ведомства, в связи с...
 
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