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Ураганный ветер сохранится в Беларуси 15 января: в МЧС предупреждают об опасности
Источник материала: ОНТ
Сильный ветер с порывами до 15-20 м/с прогнозируется в Беларуси на 15 января. Об этом
Как отмечается в сообщении ведомства, в связи с сохранением тяжелых погодных условий, существует опасность возникновения повреждений и обрывов линий связи и электропередач, отключений электроэнергии в некоторых населенных пунктах, а также обрушений слабо укрепленных конструкций, кровли зданий, а также падения деревьев.
Напомним, ранее «Белгидромет» объявил на 15 января оранжевый уровень опасности в связи с сохранением неблагоприятных погодных условий.
Фото: Freepik
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Сильный ветер с порывами до 15-20 м/с прогнозируется в Беларуси на 15 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Как отмечается в сообщении ведомства, в связи с...
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