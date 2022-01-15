Школьник с ножом ранил трех человек в университете в Токио

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере три человека пострадали в результате нападения вооруженного ножом старшеклассника в Токийском университете. Об этом со ссылкой на данные агентства Kyodo сообщает ТАСС.

Пострадавшие – 72-летний мужчина, а также два абитуриента, пришедшие сдавать вступительные экзамены в университет. Все они были доставлены в больницу, где у них диагностировали порезы. Все потерпевшие находятся в сознании.

При этом сам 17-летний старшеклассник уже задержан полицией. После задержания парень рассказал правоохранителям о том, что у него проблемы с учебой и жить он больше не хочет. Поступать в вуз после школы, он не планировал.

Нападавший также рассказал, что перед инцидентом в университете он учинил небольшой пожар на близлежащей станции метро, где он поджег кусок древесины – пламя погасили прибывшие спасатели, в результате этого инцидента никто не пострадал.

Фото: Pixabay

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