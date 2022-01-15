Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"14 января в 6.01 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже девятиэтажного жилого дома в Гродно по бульвару Ленинского Комсомола, принадлежащей гражданке 1972 года рождения. На пожаре обнаружен погибший квартиросъемщик 1971 года рождения. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 19.44 сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Баяновщина Полоцкого района Витебской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1945 года рождения, пенсионерка.

Сегодня в 00.26 стало известно о пожаре в жилом доме в деревне Осовляны Дрогичинского района Брестской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1930 года рождения, пенсионерка.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-