﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека

15.01.2022 12:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"14 января в 6.01 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже девятиэтажного жилого дома в Гродно по бульвару Ленинского Комсомола, принадлежащей гражданке 1972 года рождения. На пожаре обнаружен погибший квартиросъемщик 1971 года рождения. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 19.44 сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Баяновщина Полоцкого района Витебской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1945 года рождения, пенсионерка.

Сегодня в 00.26 стало известно о пожаре в жилом доме в деревне Осовляны Дрогичинского района Брестской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1930 года рождения, пенсионерка.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 января в 6.01 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже девятиэтажного жилого дома в Гродно по бульвару Ленинского Комсомола, принадлежащей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьник с ножом ранил трех человек в университете в Токио
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by