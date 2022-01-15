Сахалин накрыло: мощный снегопад парализовал жизнь на острове

Источник материала: ОНТ

Мощный снежный циклон парализовал Сахалин. Метель не прекращаются уже четвертые сутки.

Ситуацию усугубляет сильный ветер, в некоторых районах порывы достигали 30-ти метров в секунду. Города и поселки утопают в снегу. Поиск собственной машины для многих превращается в квест. А чтобы пройти в магазин или по неотложным делам, местным жителям приходится копать снежные тоннели.

И синоптики пока не радуют прогнозами. В выходные на территории восьми районов острова объявлена лавинная опасность.

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