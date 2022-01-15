|
Сахалин накрыло: мощный снегопад парализовал жизнь на острове
Источник материала: ОНТ
Мощный снежный циклон парализовал Сахалин. Метель не прекращаются уже четвертые сутки.
Ситуацию усугубляет сильный ветер, в некоторых районах порывы достигали 30-ти метров в секунду. Города и поселки утопают в снегу. Поиск собственной машины для многих превращается в квест. А чтобы пройти в магазин или по неотложным делам, местным жителям приходится копать снежные тоннели.
И синоптики пока не радуют прогнозами. В выходные на территории восьми районов острова объявлена лавинная опасность.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощный снежный циклон парализовал Сахалин. Метель не прекращаются уже четвертые сутки. Ситуацию усугубляет сильный ветер, в некоторых районах порывы достигали...
|
Архив (Разное)