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Лукашенко: Белорусские миротворцы внесли значимы вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане
Источник материала: ОНТ
Миссия белорусских миротворцев внесла значительный вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом в ходе встречи с вернувшимися в Беларусь миротворцами заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко,
Фото: БЕЛТА
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Миссия белорусских миротворцев внесла значительный вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом в ходе встречи с вернувшимися в Беларусь миротворцами...
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