Лукашенко: Белорусские миротворцы внесли значимы вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане

Источник материала: ОНТ

Миссия белорусских миротворцев внесла значительный вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом в ходе встречи с вернувшимися в Беларусь миротворцами заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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