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Лукашенко: Белорусские миротворцы внесли значимы вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане

15.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Белорусские миротворцы внесли значимы вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане

Миссия белорусских миротворцев внесла значительный вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом в ходе встречи с вернувшимися в Беларусь миротворцами заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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Миссия белорусских миротворцев внесла значительный вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом в ходе встречи с вернувшимися в Беларусь миротворцами...
 
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