Лукашенко: Операция ОДКБ - сигнал всем, кто точит меч по периметру наших границ

Источник материала: ОНТ

Операция ОДКБ в Казахстане – это сигнал всем, кто «точит меч по периметру белорусско-российской границы». С таким заявлением выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко, в ходе встречи с вернувшимся из Казахстана контингентом миротворцев, передает БЕЛТА.

При этом Глава государства также подчеркнул, что угрозы, с которыми недавно столкнулся Казахстан, являются общими для большинства стран постсоветского пространства.

Фото: БЕЛТА

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