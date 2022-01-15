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Лукашенко: Операция ОДКБ - сигнал всем, кто точит меч по периметру наших границ
Источник материала: ОНТ
Операция ОДКБ в Казахстане – это сигнал всем, кто «точит меч по периметру белорусско-российской границы». С таким заявлением выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко, в ходе встречи с вернувшимся из Казахстана контингентом миротворцев,
При этом Глава государства также подчеркнул, что угрозы, с которыми недавно столкнулся Казахстан, являются общими для большинства стран постсоветского пространства.
Фото: БЕЛТА
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Операция ОДКБ в Казахстане – это сигнал всем, кто «точит меч по периметру белорусско-российской границы». С таким заявлением выступил Президент Беларуси...
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