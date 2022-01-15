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Студент из Узбекистана разбился в автоаварии в Белыничском районе

15.01.2022 13:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе минувшей ночью в автоаварии погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Около трех часов ночи 23-летний студент одного из могилевских вузов двигался на автомобиле Volkswagen по автодороге М4 в направлении Могилева. Проезжая 147-й км, на закруглении водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Предварительно установлено, что парень находился в трезвом состоянии. Однако он не был пристегнут ремнем безопасности, а на задней оси автомобиля установлены шины с высотой рисунка протектора менее 4 мм.

Резкие перепады температуры вызвали сложную обстановку на дорогах Могилевской области. При движении по скользкому покрытию стоит отказаться от резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Необходимо также проявить большую внимательность при движении на закруглениях дорог, перекрестках и подъездах к пешеходным переходам.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Около трех часов ночи 23-летний студент одного из могилевских вузов двигался на автомобиле Volkswagen по автодороге М4 в направлении Могилева.
 
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