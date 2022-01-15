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МЧС: из-за урагана в Беларуси пострадали 458 населенных пунктов

15.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МЧС: из-за урагана в Беларуси пострадали 458 населенных пунктов

Из-за урагана, обрушившегося на Беларусь 14 января, пострадали порядка 458 населенных пунктов в 58 районах страны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Как сообщается, наибольший урон был нанесен в Минской и Могилевской областях, где стихия повредила 178 и 120 строений соответственно. Были повреждены кровли 427 жилых домов, 20 производственных и 602 сельскохозяйственных зданий, 66 объектов соцкультбыта. Также был разрушен сельскохозяйственный склад в Свислочском районе Гродненской области. Кроме того, было зафиксировано 170 случаев падения деревьев – основная их часть (78 и 23 случая) пришлись на Минскую область и город Минск соответственно. Поваленными деревьями были повреждены 32 автомобиля.

Также в результате стихии было зарегистрировано множество случаев падения деревьев на железнодорожные пути и линии электропередач, что привело к задержкам в движении 18 пассажирских и 24 грузовых поездов.

При этом, согласно данным «Белэнерго», в течение суток периодические перебои с подачей электроэнергии возникали в 3114 населенных пунктах страны.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за урагана, обрушившегося на Беларусь 14 января, пострадали порядка 458 населенных пунктов в 58 районах страны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Как сообщается,...
 
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