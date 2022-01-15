В Минске 6-летняя девочка попала в реанимацию из-за загоревшейся в розетке зарядки для телефона

Источник материала: ОНТ

6-летняя девочка попала в реанимацию в результате пожара, произошедшего в квартире в одном из домов Минска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагический инцидент произошел еще 11 января, когда в службу спасения поступило сообщение о горящей квартире в многоэтажке по ул. Тургенева. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили девочку без сознания. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован, в данный момент она находится в реанимации.

При этом, по предварительной версии, причиной пожара могло стать зарядное устройство от мобильного телефона, забытое в розетке. Также было установлено, что в момент возгорания ребенок находился дома один.

По факту инцидента проводится проверка.

Фото: Следственный комитет

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