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В Минске 6-летняя девочка попала в реанимацию из-за загоревшейся в розетке зарядки для телефона
Источник материала: ОНТ
6-летняя девочка попала в реанимацию в результате пожара, произошедшего в квартире в одном из домов Минска. Об этом
Трагический инцидент произошел еще 11 января, когда в службу спасения поступило сообщение о горящей квартире в многоэтажке по ул. Тургенева. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили девочку без сознания. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован, в данный момент она находится в реанимации.
При этом, по предварительной версии, причиной пожара могло стать зарядное устройство от мобильного телефона, забытое в розетке. Также было установлено, что в момент возгорания ребенок находился дома один.
По факту инцидента проводится проверка.
Фото: Следственный комитет
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6-летняя девочка попала в реанимацию в результате пожара, произошедшего в квартире в одном из домов Минска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета....
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