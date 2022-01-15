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Лукашенко о миссии миротворцев в Казахстане: Вся эта операция была разработана мной и Путиным в течение часа
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с миротворческим контингентом, вернувшимся из Казахстана, рассказал о некоторых подробностях подготовки операции ОДКБ. Об этом
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о миссии миротворцев в Казахстане: Вся эта операция была разработана мной и Путиным в течение часа
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с миротворческим контингентом, вернувшимся из Казахстана, рассказал о некоторых подробностях подготовки...
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