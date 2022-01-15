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Главный инфекционист Минздрава сомневается в том, что «омикрон» станет природной вакциной от COVID-19

15.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главный инфекционист Минздрава сомневается в том, что «омикрон» станет природной вакциной от COVID-19

Омикрон-штамм вряд ли станет естественной вакциной от COVID-19, так как данная разновидность заболевания по-прежнему может спровоцировать его тяжелую форму. Такое мнение в интервью БЕЛТА высказал заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.

В связи с этим инфекционист призвал белорусов не отказываться от соблюдения мер предосторожности – дистанцирования и ношения медицинских масок. Специалист также подчеркнул, что большая часть капельной взвеси, содержащей вирус, остается в маске выделяющего вирус человека. Поэтому маска – это, в первую очередь, защита здоровья окружающих. «Это называется ответственностью перед обществом», – резюмировал Карпов.

Фото: Freepik 

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Омикрон-штамм вряд ли станет естественной вакциной от COVID-19, так как данная разновидность заболевания по-прежнему может спровоцировать его тяжелую форму. Такое...
 
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