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Главный инфекционист Минздрава сомневается в том, что «омикрон» станет природной вакциной от COVID-19
Источник материала: ОНТ
Омикрон-штамм вряд ли станет естественной вакциной от COVID-19, так как данная разновидность заболевания по-прежнему может спровоцировать его тяжелую форму. Такое мнение в
В связи с этим инфекционист призвал белорусов не отказываться от соблюдения мер предосторожности – дистанцирования и ношения медицинских масок. Специалист также подчеркнул, что большая часть капельной взвеси, содержащей вирус, остается в маске выделяющего вирус человека. Поэтому маска – это, в первую очередь, защита здоровья окружающих. «Это называется ответственностью перед обществом», – резюмировал Карпов.
Фото: Freepik
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Главный инфекционист Минздрава сомневается в том, что «омикрон» станет природной вакциной от COVID-19
Омикрон-штамм вряд ли станет естественной вакциной от COVID-19, так как данная разновидность заболевания по-прежнему может спровоцировать его тяжелую форму. Такое...
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