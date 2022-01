Медики назвали главную опасность кофе для мозга

Источник материала: ОНТ

Злоупотребление кофе, алкоголем и сладкими напитками может привести к повреждению головного мозга, а также нарушениям когнитивных функций. Об этом со ссылкой на американских диетологов сообщает издание Eat This, Not That!

По словам специалистов, в небольших количествах кофе положительно влияет на мыслительный процесс. Однако чрезмерное его употребление наносит не меньше вреда, нежели алкоголь и сладкие напитки. В частности, специалисты считают, что чрезмерным будет употребление более шести чашек кофе в сутки. Так, большее количество кофеина может поспособствовать развитию деменции, а также к сокращению объемов головного мозга.

При этом медики также рекомендуют проявить осторожность в отношении чая и шоколада, которые также содержат кофеин.

Фото: Freepik

