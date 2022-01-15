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Медики назвали главную опасность кофе для мозга
Источник материала: ОНТ
Злоупотребление кофе, алкоголем и сладкими напитками может привести к повреждению головного мозга, а также нарушениям когнитивных функций. Об этом со ссылкой на американских диетологов
По словам специалистов, в небольших количествах кофе положительно влияет на мыслительный процесс. Однако чрезмерное его употребление наносит не меньше вреда, нежели алкоголь и сладкие напитки. В частности, специалисты считают, что чрезмерным будет употребление более шести чашек кофе в сутки. Так, большее количество кофеина может поспособствовать развитию деменции, а также к сокращению объемов головного мозга.
При этом медики также рекомендуют проявить осторожность в отношении чая и шоколада, которые также содержат кофеин.
Фото: Freepik
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Злоупотребление кофе, алкоголем и сладкими напитками может привести к повреждению головного мозга, а также нарушениям когнитивных функций. Об этом со ссылкой на...
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