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Медики назвали главную опасность кофе для мозга

15.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медики назвали главную опасность кофе для мозга

Злоупотребление кофе, алкоголем и сладкими напитками может привести к повреждению головного мозга, а также нарушениям когнитивных функций. Об этом со ссылкой на американских диетологов сообщает издание Eat This, Not That!

По словам специалистов, в небольших количествах кофе положительно влияет на мыслительный процесс. Однако чрезмерное его употребление наносит не меньше вреда, нежели алкоголь и сладкие напитки. В частности, специалисты считают, что чрезмерным будет употребление более шести чашек кофе в сутки. Так, большее количество кофеина может поспособствовать развитию деменции, а также к сокращению объемов головного мозга.

При этом медики также рекомендуют проявить осторожность в отношении чая и шоколада, которые также содержат кофеин.

Фото: Freepik

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Злоупотребление кофе, алкоголем и сладкими напитками может привести к повреждению головного мозга, а также нарушениям когнитивных функций. Об этом со ссылкой на...
 
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