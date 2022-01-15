Повар школьной столовой в Борисове задержана за хищение продуктов

Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Борисовского отдела охраны совместно с коллегами из ОБЭП РУВД в ходе рейдового мероприятия пресекли попытку хищения продуктов питания с пищеблока одной из школ города. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Повара учебного заведения задержали на выходе из учреждения образования. В ее ручной клади имелись мясные и рыбные полуфабрикаты весом более 30 кг.

Установлено, что 47-летняя работница систематически обогащалась подобным способом. Дома у задержанной обнаружено 94 кг сахара, 45 л подсолнечного масла, 24 кг муки,120 пачек панировочных сухарей. Также у борисовчанки изъяли 6 л самогона, 50 л самогонной браги вместе с аппаратом для производства спиртного.

Действиям задержанной будет дана правовая оценка.-0-