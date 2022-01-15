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Спасатели потушили пожар в Белорусском театре кукол

15.01.2022 17:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные спасатели сегодня ликвидировали возгорание в Белорусском государственном театре кукол по ул.Энгельса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Получив сообщение о возгорании, сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Было ликвидировано горение имущества в подвале на площади 4 кв.м. Пострадавших нет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Получив сообщение о возгорании, сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Было ликвидировано горение имущества в подвале на площади 4 кв.м....
 
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