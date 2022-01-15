﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске на ул.Кижеватова при столкновении двух автомобилей пострадала пассажир

15.01.2022 17:53 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Кижеватова в результате столкновения автомобилей пострадала пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня примерно в 15.50 54-летний водитель, управляя автомобилем "Рено", двигался по ул.Кижеватова в направлении ул.Казинца. При повороте налево на ул.Брестскую он не уступил дорогу движущемуся во встречном прямом направлении автомобилю "БМВ" под управлением 23-летнего водителя. В результате столкновения 54-летняя пассажир автомобиля "Рено" получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ.

На месте работали сотрудники ДПС ОГАИ Октябрьского РУВД г.Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция напоминает: при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, сегодня примерно в 15.50 54-летний водитель, управляя автомобилем "Рено", двигался по ул.Кижеватова в направлении ул.Казинца.
 
Новости дня
Новости разные
 
Повар школьной столовой в Борисове задержана за хищение продуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by