Продолжается обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Беларуси

Источник материала: ОНТ

Продолжается обсуждение проекта новой Конституции. Многочисленные диалоговые площадки проходят по всей стране. Обновленный документ касается не только политической жизни общества. Это вопросы духовной и нравственной жизни. В том числе сохранение исторической памяти.





Именно 2022 год диктует быть объективными к нашему прошлому, а также единству белорусов. Важно помнить историю, чтобы понимать какого вектора придерживаться и как дальше развивать государство.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Беларуси: «Мы должны помнить всю нашу историю. Но вот этот период, он положил основу, заложил фундамент того, что мы сегодня имеем. А мы имеем сегодня суверенное независимое государство. Поэтому нам сегодня важно обсудить эти вопросы в том числе со школьниками. Они будут жить, если народ поддержит, по новой Конституции, учиться, работать».

Систематизируется подход к молодёжной политике. Впервые социальный блок поправок закрепился в отдельной статье Конституции.

Надежда Великая, директор Минского государственного Дворца детей и молодежи: «Для молодежи, конечно, это очень важное событие потому что, если сегодня у нас участниками стали детско-молодежные общественные организации, то буквально Конституция, мы знаем, она функционирует 20 лет и их коснется как никогда. И они будут жить по основному закону нашей страны».

Обсуждение проекта обновлённой Конституции проходит максимально открыто. Уже поступило почти пять тысяч откликов и предложений от белорусов.

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