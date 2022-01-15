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Продолжается обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Беларуси
Источник материала: ОНТ
Продолжается обсуждение проекта новой Конституции. Многочисленные диалоговые площадки проходят по всей стране. Обновленный документ касается не только политической жизни общества. Это вопросы духовной и нравственной жизни. В том числе сохранение исторической памяти.
Именно 2022 год диктует быть объективными к нашему прошлому, а также единству белорусов. Важно помнить историю, чтобы понимать какого вектора придерживаться и как дальше развивать государство.
Систематизируется подход к молодёжной политике. Впервые социальный блок поправок закрепился в отдельной статье Конституции.
Обсуждение проекта обновлённой Конституции проходит максимально открыто. Уже поступило почти пять тысяч откликов и предложений от белорусов.
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Продолжается обсуждение проекта новой Конституции. Многочисленные диалоговые площадки проходят по всей стране. Обновленный документ касается не только...
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