Дональд Трамп проводит митинги со своими сторонниками в южных штатах США: власти опасаются новой волны беспорядков

Источник материала: ОНТ

Американские власти опасаются беспорядков. Бывший президент Дональд Трамп митингует – сегодня в Аризоне, а в конце месяца сторонники республиканцев соберутся в Техасе.





Эти акции проходят в годовщину штурма Капитолия. Экс-президент продолжает критиковать нынешнюю администрацию Белого дома, заявляя о фальсификации прошедших выборов и обвиняя в провале внешней политики.

Напомним, в январе прошлого года сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса. Были жертвы. А позже по делу о беспорядках арестовали более 700 человек почти во всех 50 штатах.

Участников тех событий власти США называют «внутренними террористами» и назначают им внушительные тюремные сроки. Не исключено, что нынешняя политическая активность Трампа может спровоцировать новую волну беспорядков.

Подписывайтесь на нас в Telegram