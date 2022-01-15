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Дональд Трамп проводит митинги со своими сторонниками в южных штатах США: власти опасаются новой волны беспорядков

15.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дональд Трамп проводит митинги со своими сторонниками в южных штатах США: власти опасаются новой волны беспорядков

Американские власти опасаются беспорядков. Бывший президент Дональд Трамп митингует – сегодня в Аризоне, а в конце месяца сторонники республиканцев соберутся в Техасе.


Эти акции проходят в годовщину штурма Капитолия. Экс-президент продолжает критиковать нынешнюю администрацию Белого дома, заявляя о фальсификации прошедших выборов и обвиняя в провале внешней политики. 

Напомним, в январе прошлого года сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса. Были жертвы. А позже по делу о беспорядках арестовали более 700 человек почти во всех 50 штатах.

Участников тех событий власти США называют «внутренними террористами» и назначают им внушительные тюремные сроки. Не исключено, что нынешняя политическая активность Трампа может спровоцировать новую волну беспорядков.

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Американские власти опасаются беспорядков. Бывший президент Дональд Трамп митингует – сегодня в Аризоне, а в конце месяца сторонники республиканцев соберутся в...
 
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