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Дональд Трамп проводит митинги со своими сторонниками в южных штатах США: власти опасаются новой волны беспорядков
Источник материала: ОНТ
Американские власти опасаются беспорядков. Бывший президент Дональд Трамп митингует – сегодня в Аризоне, а в конце месяца сторонники республиканцев соберутся в Техасе.
Эти акции проходят в годовщину штурма Капитолия. Экс-президент продолжает критиковать нынешнюю администрацию Белого дома, заявляя о фальсификации прошедших выборов и обвиняя в провале внешней политики.
Напомним, в январе прошлого года сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса. Были жертвы. А позже по делу о беспорядках арестовали более 700 человек почти во всех 50 штатах.
Участников тех событий власти США называют «внутренними террористами» и назначают им внушительные тюремные сроки. Не исключено, что нынешняя политическая активность Трампа может спровоцировать новую волну беспорядков.
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Дональд Трамп проводит митинги со своими сторонниками в южных штатах США: власти опасаются новой волны беспорядков
Американские власти опасаются беспорядков. Бывший президент Дональд Трамп митингует – сегодня в Аризоне, а в конце месяца сторонники республиканцев соберутся в...
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