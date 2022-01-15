В Стамбуле из-за самоубийства студента начались массовые протесты

Источник материала: ОНТ

Неспокойно в эти выходные в Турции. На этот раз протесты в Стамбуле. Они спровоцированы самоубийством студента-медика.





На площади Таксим сотни человек скандируют имя погибшего студента – Энеса Кара. Он не имел возможности поступить на любимую специальность в университете, и это стало причиной самоубийства.

Студенческие выступления время от времени вспыхивают в Турции. Вне зависимости от причины молодые люди в итоге всегда высказывают недовольство политикой властей. Протестующих в Стамбуле начали задерживать силы правопорядка.

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